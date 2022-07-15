Погода в Новосибирске на 15 июля 2022 года: прохлада и дождь

В городе будет тепло, но дождливо. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 15 июля 2022 года будет облачной и дождливой. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура в городе составит +12…+14 градусов, в пригороде похолодает до +9...+11. Днем будет +21…+23 градуса. Будет облачно, днем пройдет дождь с грозой. Подует северо-восточный ветер с порывами до 4-9, местами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области ливень начнется еще ночью везде, кроме северо-восточных районов. Температура днем максимум поднимется до +20…+25 градусов.

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