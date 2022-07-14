Полиция начала проверку после драки в новосибирском автобусе из-за электронной сигареты

В Новосибирске полиция проводит проверку после инцидента в автобусе № 39. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске полиция проводит проверку после инцидента в автобусе № 39. Напомним, накануне в сети появилось видео драки между двумя пассажирами транспорта. Ее засняли на видео и выложили в сеть очевидцы.

— По факту выявленной публикации сотрудниками полиции устанавливаются участники конфликта, а также обстоятельства произошедшего, — сообщили в областном МВД.

Конфликт в транспорте, по словам очевидцев, случился из-за электронной сигареты, которую курил прямо в салоне один из мужчин.

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Все происходящее засняли на видео другие пассажиры (подробнее).

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