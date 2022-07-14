В Новосибирске столкнулись легковушка и мотоцикл. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске столкнулись легковушка и мотоцикл. ДТП произошло вечером в четверг, 14 июля. Последствия аварии сфотографировали и выложили в сеть очевидцы.
— Примерно в 18:20 на пересечении улиц Станиславского и Вертковской произошло столкновение легковой машины и мотоцикла. Пострадавшего байкера увезли на скорой, - сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
В Госавтоинспекции по Новосибирску пояснили, что 33-летнего мотоциклиста доставили в больницу для уточнения травм. На месте аварии работали сотрудники ДПС.
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