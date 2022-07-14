Мужчина выплатил долг только после ареста счетов и машины. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирца оштрафовали на 100 тысяч рублей за драку на парковке. Он избил человека из-за парковочного места, и тот позже добился через суд компенсации за телесные повреждения. Однако виновник платить не захотел.

— На счета и автомобиль должника наложили арест. При личной встрече пристав вручил мужчине требование об исполнении решения суда и предупредил, о возможном ужесточении наказания в случае неуплаты. Вскоре после визита пристава должник перевел необходимую сумму, — рассказали в региональном УФССП.

Напомним, что часто только арест счетов или автомобиля заставляет должника гасить долг. Но бывают и исключения. Так 30-летнему мужчине запретили выезд за границу, арестовали банковские счета, запретили проводить сделки с недвижимостью, а также арестовали Mercedes-Benz M-класса, но долг по алиментам он так и не погасил.

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