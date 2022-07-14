«Вся коробка в следах от пуль»: в Новосибирске живодеры стреляли по щенкам из пневматического пистолета

В Новосибирске ищут дом для двух щенков, в которых стреляли из пневматического пистолета. Фото: Мария ПОПОВА

В Новосибирске хотят пристроить двух щенков с непростой судьбой. Как рассказали в группе «ВКонтакте» «Помощь животным найти дом Новосибирск», они живут на улице, и недавно в них стреляли из пневматического пистолета.

- Девочки живут во дворе многоквартирного дома. Их подкармливают. Но недавно произошло ужасное. Ночью кто-то стрелял по ним из пневматического пистолета. Вся коробка в следах от пуль, сами щенки сильно перепугались, - сообщили в паблике.

Сейчас малышкам ищут дом или передержку. Если нет возможности взять сразу двоих, то можно забрать только одну собаку.

- Помогите спасти безвинные души! Находятся они в селе Марусино, можем привезти в Новосибирск. Звоните по телефонам 8-952-935-45-02, 8-923-224-42-33 или 8-909-532-88-88, - добавили в публикации.

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