В Новосибирске грузовик влетел в столб на остановке

В Новосибирске на около остановки «ЖД больница» грузовик влетел в столб. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске на около остановки «ЖД больница» грузовик влетел в столб. ДТП случилось вечером в четверг, 14 июля. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— В данной аварии никто не пострадал, ДТП было оформлено с материальным ущербом, — пояснили в городском ГИБДД.

На снимках, сделанных очевидцами, видно, что кабина фуры получила серьезные повреждения, а столб сильно погнулся.

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