«Я тебе башку оторву»: под Новосибирском таксист накинулся на мать с ребенком

Женщина успела сфотографировать обидчика. Фото: Предоставлено героями публикации

Сибирячка Светлана рассказала о нападении таксиста в Маслянино. Конфликт произошел из-за хлопнувшей двери. Жалоба женщина вызвала скандал в сообществе «Подслушано в Маслянино» «ВКонтакте».

Инцидент случился днем 13 июля в поселке Маслянино. Две подруги, Светлана и Елена, вызвали такси в парк, где гуляли с двумя подростками и маленьким ребенком. Через несколько часов решили поехать обратно, на вызов приехал тот же самый мужчина.

- Мы сели в машину: две женщины, два подростка и ребенок на коленях. Я понимаю, что так нельзя – но таксист нас матом выгнал из машины. Я предложила позвонить в диспетчерскую, уточнить, он стал мешать сделать звонок. Подруга ему сделала замечание, он опять стал орать матом. Я вышла из машины, дверью хлопнула. Он выскочил из машины, накинулся: «Я тебе сейчас башку оторву», - рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Женщина стала звонить в полицию, в ответ таксист бросился на нее с кулаками. Спасла подруга: встала между Светланой и таксистом с ребенком на руках. Вокруг собрались очевидцы – трое мужчин заблюдали за конфликтом. Женщины вызвали другое такси.

- У меня истерика началась, мы поехали в полицию и написали заявление. В компании говорят, что с ним уже не первый раз такой инцидент. Таксисту около 60 лет, ждем ответа в полиции, – сообщила Светлана.

В службе такси отказались комментировать инцидент. Юристы уверены – можно доказать оскорбления и засудить таксиста.

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