«Дети услышали писк»: в Новосибирской области в заброшенном доме нашли котят в мусорном пакете

В городе Куйбышев нашли котят в мусорном пакете. Фото: предоставлено Дарьей
В городе Куйбышев Новосибирской области кто-то выкинул новорожденных котят. Их нашли в мусорном пакете, рассказала КП-Новосибирск местная жительница Дарья.
- Котят нашли на улице Суворова, в палисаднике заброшенного дома. На малышей наткнулись дети, - поделилась подробностями сибирячка. – Дети гуляли и услышали писк. Достали завязанный пакет, из которого шел звук, и обнаружили в нем котят.
Встал вопрос – куда девать животных. На улице они бы погибли без мамы-кошки. Или бы их заметили бродячие собаки.
- К счастью, котят подобрала неравнодушная прохожая, - отметила Дарья в разговоре с КП-Новосибирск.
Дальнейшая судьба малышей неизвестна. Но хочется надеяться, что они обрели любящих хозяев.
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