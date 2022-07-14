Новосибирский автопарк пополнился 50 новыми автобусами

В Новосибирске парк «Новосибгортранса» пополнился 50 новыми автобусами НЕФАЗ. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске парк «Новосибгортранса» пополнился 50 новыми автобусами НЕФАЗ. Они начнут курсировать по городу в конце августа. Эти автобусы — часть партии из 205 машин, которые поступили в город за два года. Чтобы их разместить, автотранспортное предприятие подготовило допплощадку в районе ОбьГЭС (бывшее ПАТП-10). Сегодня её посетил мэр Анатолий Локоть.

— Это последняя партия из 150 машин, которые мы приобрели по лизинговому соглашению. Таким образом, в течение последних двух лет муниципальное автотранспортное предприятие получило 205 новых автобусов. Это существенная прибавка, которая позволит нам обеспечить комфорт пассажиров и бесперебойное движение транспорта по графику, — подчеркнул градоначальник. — 24 автобуса уже прошли приёмку и находятся на площадке «Новосибгортранса» на проезде Автомобилистов.

Все поступившие автобусы работают на газомоторном топливе, оборудованы кондиционерами, системами навигации, системами бескондукторной оплаты проезда, а также камерами видеонаблюдения. Кроме того, автобусы имеют двойное остекление салона и теплоизолирующий пол из сэндвич-панелей.

Планируется что обслуживать они будут два городских маршрута, соединяющих правый и левый берега или проходящих через центр города. Муниципальные автобусы направят на маршруты, с обслуживанием которых не справляются коммерческие перевозчики.

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