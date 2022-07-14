Астрофотограф из Новосибирска показал снимок суперлуния

Новосибирский астрофотограф снял суперлуние. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков поделился фотографией суперлуния. Об этом пишет «Горсайт».

Напомним, это астрономическое явление можно было наблюдать поздно вечером в среду, 13 июля.

- Астрофотограф проводил съемку в 10-12 километрах от Новосибирска по Гусинобродскому шоссе. Изначально Алексей планировал снять не Луну, а Международную космическую станцию, - отметили в публикации.

Сибиряк признался, что ему не нравится ажиотаж вокруг астрономического явления.

- По словам Алексея, вчера Луна была немного больше, чем обычно. Но невооруженным глазом это заметить непросто, - написал «Горсайт».

МКС астрофотограф тоже запечатлел. Единственное, из-за атмосферы сделать детальное изображение не получилось. Зато на снимке видны солнечные батареи на станции.

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