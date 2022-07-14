В Новосибирске трамвай №13 изменит маршрут до 17 июля.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Трамвай №13 изменит маршрут до 17 июля. Об этом сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.
- Это связано с проведением работ на трамвайных путях по улице Орджоникидзе, - уточнили на сайте.
По измененному маршруту трамвай №13 будет следовать с 10 вечера 15 июля до окончания движения, а также с 10 вечера 16 июля до 9 утра 17-го.
- Трамвай будет курсировать по схеме «Гусинобродское шоссе – «улица Депутатская» и в обратном направлении, - добавили в ЦУГАЭТ.
Совершать разворот общественный транспорт будет на кольце за НОВАТом.
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