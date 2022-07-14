«Вышел из пещеры для охоты на мамонта»: жителей Новосибирска позабавил разгуливающий по парку без одежды мужчина

По парку Новосибирска прогулялся мужчина без одежды. Фото: стоп-кадр

В новосибирском парке по адресу Петухова, 16 заметили раздетого мужчину. Об этом сообщили в Телеграм-канале "Инцидент Новосибирск".

- Этот мужчина бегает и пугает детей, - сообщили очевидцы.

В группе предположили, что он находится под действием запрещенных веществ.

На видео мужчина без одежды разгуливает по парку с палкой в руках. Что подвигло его выйти на улицу в таком виде – неизвестно.

- Он на нудистский пляж идет.

- Вышел из пещеры для охоты на мамонта.

- Просто Адам ищет свою Еву, - не унимались комментаторы.

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