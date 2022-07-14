Сибирячка, которую заставляют вернуть президентские выплаты бывшему мужу, обжалует решение суда

Дети сейчас с мамой. Фото:предоставлено Еленой

Сибирячка, которую заставляют отдать президентские выплаты бывшему мужу, обжалует решение суда. Напомним, что конфликт между экс-супругами длится с 2019 года. Ранее сообщалось, что мужчина забрал сыновей и не вернул матери. Со скандалом и судебными приставами сибирячке удалось добиться того, чтобы дети проживали с ней.

После мужчина подал иск в суд, чтобы взыскать с экс-супруги президентские выплаты. Мол, он же кормил сыновей, пока они жили у него.

- Дело ушло в апелляционную инстанцию. У мужчины с января этого года долг по алиментам. Он до сих пор ничего не платит детям. Мы считаем, что решение принято незаконно, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Высоцкая, юрист по спорам о воспитании детей.

По словам Натальи, 11 августа апелляцию рассмотрят в областном суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд заставляет сибирячку отдать президентские выплаты бывшему мужу, который два года прятал от нее детей

Мужчина сам обратился с иском. Аргументировал свое требование тем, что сыновья на тот момент жили с ним и он их обеспечивал (подробности)

«Они живут как Маугли»: сибирячка пытается вернуть детей, которых уже год прячет от нее бывший муж

Женщина уверена, что ее два сына в опасности, и мечтает с ними увидеться (подробности)

«Были бледные и тощие. Их прятали даже от школы!»: жительнице Новосибирска вернули сыновей, которых она не видела 2,5 года

Экс-супруг не успокаивается, он требует через суд, чтобы ему вернули сыновей (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber