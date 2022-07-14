Новосибирск попал в топ три городов по длительности пути на работу

На машине новосибирцы добираются до работы примерно за полчаса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск попал в топ три городов, где жители дольше всего добираются на работу. Такие данные представили аналитики сервисов Работа.ру и «2-ГИС». Исследования проводились среди жителей городов-миллионников.

Первую строчку в этом рейтинге заняла столица — на общественном транспорте москвичи добираются до рабочих мест в среднем за 47 минут. На втором месте разместился Санкт-Петербург, его жители тратят на дорогу около 41 минуты. Если же речь идёт о поездках на личном авто, тогда у жителей столицы время в пути сокращается до 36 минут, а у петербуржцев — до 28 минут 42 секунд.

В Новосибирске же время, которое местные жители тратят на дорогу на своей машине почти совпадает с питерским, и составляет около 28 минут. А если речь идёт об общественном транспорте, то новосибирцы добираются до работы в среднем за 39 минут 35 секунд.

Аналитики также подсчитали, что в среднем, на общественном транспорте на работу ездят около 46% новосибирцев. И только 18% — используют личные авто.

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