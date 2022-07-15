Всероссийский фестиваль GlobalSupMania в Новосибирске!

Фото из архива Globaldrive
Global Sup Mania – фестиваль природы, активного отдыха, водного спорта, музыки и ярких эмоций, главной задачей которого является популяризация здорового образа жизни и объединение людей с активной жизненной позицией.
В рамках Фестиваля пройдут соревнования по сап-серфингу в трех категориях.
Профессиональных райдеров ждет техническая гонка на дистанции 3 км с поворотами и перебежкой и денежный призовой фонд. Для юниоров техническая гонка пройдет на дистанции до 1,5 км, а любители смогут поучаствовать в массовом заплыве, протяженностью 2 км.
Победители и призеры в каждой категории будут определены среди женщин и мужчин и награждены дизайнерскими медалями и крутыми призами от компании Globaldrive и партнеров события.
Особый приз - двухслойная сап-доска повышенной прочности с полным комплектом от бренда MY SUP - будет разыграна случайным образом среди абсолютно всех участников заплыва.
Фото из архива Globaldrive
Помимо соревнований в программе Фестиваля:
- спортивная зона с открытыми тренировками и пляжными активностями;
- детская зона с аниматорами, играми и неподдельным весельем;
- выставочная зона с sup-досками, лодками, моторами и аксессуарами;
- зона бесплатного sup-проката, где каждый сможет найти свою идеальную доску;
- розыгрыши призов и интерактивные зоны от партнеров
Регистрация участников заплывов, положение соревнований и программа Фестиваля доступны на сайте.
16 июля | 11:00 - 16:00 | Пляж “Бумеранг”
До встречи на главном sup-событии этого лета!