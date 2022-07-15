Всероссийский фестиваль GlobalSupMania в Новосибирске!

Фото из архива Globaldrive

Global Sup Mania – фестиваль природы, активного отдыха, водного спорта, музыки и ярких эмоций, главной задачей которого является популяризация здорового образа жизни и объединение людей с активной жизненной позицией.

В рамках Фестиваля пройдут соревнования по сап-серфингу в трех категориях.

Профессиональных райдеров ждет техническая гонка на дистанции 3 км с поворотами и перебежкой и денежный призовой фонд. Для юниоров техническая гонка пройдет на дистанции до 1,5 км, а любители смогут поучаствовать в массовом заплыве, протяженностью 2 км.

Победители и призеры в каждой категории будут определены среди женщин и мужчин и награждены дизайнерскими медалями и крутыми призами от компании Globaldrive и партнеров события.

Особый приз - двухслойная сап-доска повышенной прочности с полным комплектом от бренда MY SUP - будет разыграна случайным образом среди абсолютно всех участников заплыва.

Фото из архива Globaldrive

Помимо соревнований в программе Фестиваля:

- спортивная зона с открытыми тренировками и пляжными активностями;

- детская зона с аниматорами, играми и неподдельным весельем;

- выставочная зона с sup-досками, лодками, моторами и аксессуарами;

- зона бесплатного sup-проката, где каждый сможет найти свою идеальную доску;

- розыгрыши призов и интерактивные зоны от партнеров

Регистрация участников заплывов, положение соревнований и программа Фестиваля доступны на сайте.

16 июля | 11:00 - 16:00 | Пляж “Бумеранг”

До встречи на главном sup-событии этого лета!