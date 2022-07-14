Ученых из Новосибирска обеспокоили желтые листья на деревьях в июле

Из-за моли на некоторых деревьях пожелтели листья. Фото: Алексей ЯНОВСКИЙ

Жители Новосибирска обратили внимание на то, что у некоторых деревьев в июле пожелтели листья. Из-за этого ученые бьют тревогу. Почему – КП-Новосибирск рассказал биолог Алексей Яновский.

- Желтые пятна на листьях образуются из-за моли. Сильнее всего от нее страдают тополя. Березам не намного легче. Практически все другие виды деревьев и кустарников поражает этот вредитель, - отметил эксперт.

А вот ясенелистный клен, по словам биолога, от моли не страдает.

- В отдельные годы из-за моли наблюдали преждевременный листопад на тополях и березах. Пик вредоносности обычно наблюдается в августе, когда из листьев вылетает второе, самое многочисленное поколение этих мелких бабочек, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский.

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