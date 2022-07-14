Несколько улиц в Новосибирске предложили назвать в честь героев спецоперации

А.С.Аксененко депутат Государственной думы РФ. Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия - За правду».

- Уже несколько месяцев военнослужащие Вооруженных сил России являют примеры героизма и мужества в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Среди них много и наших земляков - уроженцев и жителей Новосибирской области. Например, Максим Песковой, которому посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Все участвующие в спецоперации воины - настоящие защитники своей страны, новая элита нашего Отечества и его истинные герои, - отмечают депутаты партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» в своем письме.

Апеллируя к опыту сразу нескольких регионов РФ, где память местных уроженцев, павших в результате спецоперации по защите жителей Донбасса, уже увековечили в топонимике, социалисты призвали власти Новосибирской области поддержать эту практику и в нашем регионе.

- Традиционно одной из высших форм почтения к подвигу гражданина было присвоение его имени улицам, площадям, аллеям и скверам. В Новосибирске и других населенных пунктах Новосибирской области строится огромное количество жилья, появляются новые улицы. Мы предлагаем обратить внимание на практику других регионов России и присвоить нескольким новым улицам, площадям, аллеям и скверам наименование в честь уроженцев и жителей Новосибирской области, погибших в ходе спецоперации, - тех новых героев нашего Отечества, на кого в будущем будут равняться наши дети, - заявили Александр Аксёненко, Анатолий Кубанов и Александр Тепляков.

По словам трех народных избранников, благодаря общению с избирателями им известно, что общественный запрос на оказание подобной формы почета павшим героям из Новосибирской области среди жителей региона чрезвычайно высок.