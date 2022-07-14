В Новосибирске сломанное грозой дерево повисло над детской площадкой

Ветка весит уже две недели. Фото: «АСТ-54»

В одном из сквером Центрального района Новосибирска во время последней сильной грозы разломилось дерево. Его сломанная часть уже две недели висит над землей, и никто ее не убирает. А рядом детская площадка. Висит огромная ветка за домом №25 по улице Свердлова.

— Там рядом качели и карусели, но дерево в аварийном состоянии никто не убирает. Данная территория не относится к управляющей организации, ответственных нет, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Напомним, что в Нарымском сквере дерево упало на 9-летнего велосипедиста. Сухое дерево давно должны были спилить, но никто этого не сделал. В результате мальчик оказался на больничной койке.

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