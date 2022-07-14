Браслеты помощи - дополнительная мера социальной поддержки

Фото предоставлено МКУ «Агентство развития социальной политики».

Цель проекта заключается в комплексном повышении качества и эффективности оказываемой человеку помощи в экстренных ситуациях.

В рамках этого проекта началась выдача особых браслетов - «Браслетов помощи» - людям, нуждающимся в особой заботе и поддержке.

На браслет нанесен QR-код, считав который при помощи смартфона можно получить информацию о хронических заболеваниях человека, перенесенных им операциях, аллергии, группе крови, а главное, узнать контакты его близких и связаться с ними. Это позволит сразу идентифицировать человека, потерявшего сознание, и понять, как ему помочь. А в экстренной ситуации всю необходимую информацию получат врачи, оказывающие срочную помощь.

Фото предоставлено МКУ «Агентство развития социальной политики».

Планируется обеспечить «Браслетами помощи» людей с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны, граждан пожилого возраста с различными формами возрастных заболеваний, чье состояние может ухудшиться в связи с наличием хронических заболеваний и риском утраты сознания, а также детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Ожидается, что проект поможет повысить продолжительность, уровень и качество жизни граждан, а также стимулировать людей старшего возраста вести активный образ жизни в соответствии с физическими возможностями.

«Браслет помощи» - передовая разработка Александра Сенкевича, генерального директора компании «Республика», обладателя памятной медали Президента РФ В. В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ».

Фото предоставлено МКУ «Агентство развития социальной политики».

Компания «Республика», работающая под брендом QRepublik с офисами в Москве и Страсбурге, - резидент биомедицинского кластера Сколково, разработчик мультиязычной технологии «Идентификация человека в экстренных ситуациях».

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