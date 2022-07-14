В Новосибирске охранник караоке-бара избил посетителя

Охранник караоке-бара избил посетителя в Новосибирске. Фото: предоставлены Андреем

Охранник одного из новосибирских караоке-баров избил посетителя. О неприятном инциденте КП-Новосибирск рассказал друг пострадавшего Андрей.

- Это произошло ночью 14 июля на Красном проспекте. Мы отдыхали компанией в караоке-баре. В какой-то момент со стола упал микрофон. Он не разбился, не сломался. После этого к нам подошли администратор и охранник. Они сказали, что мы должны заплатить штраф в размере 1000 рублей, - сообщил мужчина. – Мы отказались. Из-за этого охранник начал вести себя агрессивно. Тогда мы попросили вызвать полицию.

По словам сибиряка, охранник выхватил из его рук телефон и вышел из заведения.

- На улице он отдал мне мобильный. Затем охранник начал угрожать товарищу. Мы настаивали на том, чтобы вызвать полицию. Тогда охранник набросился на моего друга с кулаками, несколько раз его ударил, - рассказал КП-Новосибирск Андрей.

На место вызвали стражей правопорядка. Также пострадавший написал заявление в полицию.

В ГУ МВД России по НСО прокомментировали этот инцидент.

- 14 июля в Отдел полиции №3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от 28-летнего жителя Заельцовского района. Заявление зарегистрировали. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили в ведомстве.

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