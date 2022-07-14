В Новосибирске дворник стал директором подставной фирмы и попал в суд

Дворник отдал мужчине свой паспорт и электронную подпись Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске 59-летний дворник стал директором подставной фирмы по закупке электроники и попал в суд. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Первомайского района.

В августе-сентябре 2020 года дворник отдал паспорт неустановленному мужчине на улице Эйхе. Тот оформил дворника директором подставной фирмы по торговле электроникой и ее запчастями. Мужчина собрал пакет документов и зарегистрировал ООО, взял у дворника электронную подпись.

- Подсудимый рассказал, что пошел на преступление ради денег, ему за это заплатили пять тысяч рублей. Ранее мужчина был не судим. Суд, рассмотрев дело, назначил ему 180 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер