Новосибирцы, поехавшие отдыхать на Алтай, застряли в гигантской пробке

Пробка образовалась у села Быстрянка. Фото: кадр из видео

В районе села Быстрянка в Алтайском крае образовалась огромная пробка из желающих отдохнуть в горах. В число таких туристов попали и новосибирцы. Образовался затор в четверг, 14 июля.

— Рядом с селом ремонтируют дорогу. Организовали реверсивное движение, а оно привело к серьезному затору, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Судя по видео, пробка тянется не один километр. Причем, УПРДОР «Алтай» предупреждал туристов о возможных неудобствах, чтобы желающие отдохнуть лучше планировали маршрут и не стояли в пробках. Потому что закончатся работы еще не скоро: 30 километров Чуйского тракта разбили на 5 участков и планируют постепенно отремонтировать до конца 2023 года.

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