Новосибирцы ищут хозяев полуслепой кошки редкой породы, найденной в кустах на дачах. Фото: предоставлено Кристиной.

Жители Новосибирска на дачах ОбьГЭСа нашли кошку породы курильский бобтейл. Пушистую чуть не задавила машина. Теперь новосибирцы ищут для неё хозяев, старых или новых.

– Нашли её поздно вечером 13 июля возле магазинчика «Обь». Оставить у себя мы не можем, у нас живут 5 бультерьеров - съедят! – рассказала КП-Новосибирск Кристина.

Новосибирцы ищут тех, кто сможет позаботиться о красавице. Кристина подозревает, что кошка почти слепая.

Тех, кто хочет взять пушистую себе, или знает её прежних хозяев, просят позвонить по номеру Кристины – 8 999 469 99 46.

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