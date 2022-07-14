Губернатор Новосибирской области обозначил основные направления взаимодействия с Заксобранием в новом политическом сезоне

Основными направлениями нового политического сезона станут законотворческая работа по проектам концессий и ГЧП и бюджет на ближайшие три года. Фото: НСО

На внеочередной сессии регионального Заксобрания губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил депутатов за эффективную и плодотворную работу, а также обозначил основные направления взаимодействия в новом сезоне. А именно: законотворческая работа по проектам концессий и ГЧП и подход к политике бюджета как минимум на три года.

— Все проекты концессий и ГЧП долгосрочные и стратегические для региона. Решения по ним мы должны принимать осознанно и совместно, и крепить соответствующими решениями регионального парламента. Разбираться с этими проектами будем уже не мы, а через 15-20 лет те люди, которые придут после нас. Не хотелось бы, чтобы были нарушены интересы области, жителей, частных партнёров. Все должно быть на берегу зафиксировано, согласовано и иметь статус регионального закона, обязательного к исполнению, — заявил Травников.

По словам губернатора, в 2018 году уже была попытка подвести под закон проекты ГЧП, но не вышло. Однако к этой теме необходимо вернуться и разработать законодательную базу, охватывающую все долгосрочные инвестиционные проекты, в которых участвует как регион, так и частные партнёры.

— Еще одна актуальная тема, которую предлагаю обсудить, это подходы к бюджетной политике. Чтобы в сентябре правительству дальше двигаться согласовано с депутатским корпусом по формированию проекта бюджета, важно принять решение по какому сценарию мы пойдем — консервативному, оптимистичному. Будем ли мы ориентироваться на все риски, которые нам сегодня обозначают, или будем действовать более смело, как мы сделали при формировании бюджета 2019 года. Прошу депутатов, соответствующие департаменты Заксобрания проанализировать как мы исполняли бюджет предыдущие пять лет, как минимум начиная с 2017 года, чтобы этот вопрос обсудить, — обратился к депутатам губернатор.

Травников подчеркнул, что в повестке нового политического сезона, который стартует осенью, наверняка будут и другие важные вопросы и он готов обсуждать их с региональными депутатами в формате встреч с фракциями или расширенного заседания президиума Заксобрания.

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