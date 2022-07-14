В Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в незаконном обороте поддельных документов

Мужчину подозревают в незаконном обороте поддельных документов. Фото: стоп-кадр

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте поддельных документов. Об этом сообщили на сайте УТ МВД России по СФО.

- Подозреваемый – 37-летний выходец из Ростовской области. Мужчину ранее судили за тяжкие преступления. Его задержали на вокзале Новосибирска в момент покупки билета по поддельному паспорту, - рассказали в ведомстве.

Мужчина хотел приобрести билет на поезд «Чита – Имеретинский курорт».

- Подозреваемый около девяти лет провел за решеткой за покушение на грабеж и за разбой. Он стоял на профилактическом учете в Санкт-Петербурге. Также его задерживали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За это в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ – «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», - разъяснили в МВД.

Подозреваемый попытался скрыться от стражей правопорядка и приобрел поддельный паспорт. Шесть месяцев он ездил по России, пока не был пойман в Новосибирске.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ – «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», - добавили в публикации.

Мужчине грозит до одного года лишения свободы.

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