Фото и видео с места массовой аварии в Новосибирске, где в такси погибла девочка-подросток, показали в ГИБДД

В Новосибирске 16-летняя девушка погибла в жестком тройном ДТП. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В ночь на четверг, 14 июля, в центре Новосибирска произошла страшная автокатастрофа. Там столкнулись три автомобиля, погибла 16-летняя пассажирка такси. Фото и видео с места смертельного ДТП показали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Не пострадал только один из пассажиров. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Около 2 часов ночи у дома № 37 по улице Орджоникидзе столкнулись Nissan Avenir, Toyota Corolla Spacio и брендированный такси Hyundai Solaris. На перекрестке в такси врезался седан Nissan Avenir. Удар пришелся в левую заднюю часть автомобиля, отчего машину развернуло и отбросило в столб.

На асфальте отпечатались следы от шин. Фото: ГИБДД Новосибирска.

17-летнего пассажира и 22-летнего водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии. Третий пассажир не пострадал. Он рассказал КП-Новосибирск, как все произошло.

Позже в ГИБДД уточнили, что таксист был пьян. На него завели уголовное дело.

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