В Новосибирске 10-летняя девочка, отдыхающая на пляже, порезала ногу в воде.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске в районе пляжа «Детский» поранилась 10-летняя девочка. Она порезала ногу в воде днем 13 июля.
– Ребенка 2012 года рождения вывели из воды, оказали ей первую помощь: обработали рану, – рассказали в службе спасения МАСС.
Школьницу передали родственникам. Помощь медиков ребёнку не потребовалась.
В МАСС напомнили, оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды и в водоемах нельзя. Невнимательность взрослых чревата непоправимыми последствиями.
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