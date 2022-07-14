Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 7:37

В Новосибирске 10-летняя девочка, отдыхающая на пляже, порезала ногу в воде

Помощь ребёнку оказали спасатели
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске 10-летняя девочка, отдыхающая на пляже, порезала ногу в воде.

В Новосибирске 10-летняя девочка, отдыхающая на пляже, порезала ногу в воде.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске в районе пляжа «Детский» поранилась 10-летняя девочка. Она порезала ногу в воде днем 13 июля.

– Ребенка 2012 года рождения вывели из воды, оказали ей первую помощь: обработали рану, – рассказали в службе спасения МАСС.

Школьницу передали родственникам. Помощь медиков ребёнку не потребовалась.

В МАСС напомнили, оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды и в водоемах нельзя. Невнимательность взрослых чревата непоправимыми последствиями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер