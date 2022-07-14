В Новосибирске 10-летняя девочка, отдыхающая на пляже, порезала ногу в воде. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске в районе пляжа «Детский» поранилась 10-летняя девочка. Она порезала ногу в воде днем 13 июля.

– Ребенка 2012 года рождения вывели из воды, оказали ей первую помощь: обработали рану, – рассказали в службе спасения МАСС.

Школьницу передали родственникам. Помощь медиков ребёнку не потребовалась.

В МАСС напомнили, оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды и в водоемах нельзя. Невнимательность взрослых чревата непоправимыми последствиями.

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