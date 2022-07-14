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Происшествия14 июля 2022 7:13

В Новосибирске в запертой квартире на улице Серафимовича нашли тела двух мужчин

Что стало причиной смерти молодых людей, установит экспертиза
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске в запертой квартире на улице Серафимовича нашли тела двух мужчин.

В Новосибирске в запертой квартире на улице Серафимовича нашли тела двух мужчин.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске в запертой квартире на улице Серафимовича нашли тела двух мужчин. Информацию о смерти 33-летнего и 23-летнего новосибирцев КП-Новосибирск подтвердили в СК РФ по Новосибирской области.

– По факту случившегося проводится проверка. Причины смерти установит экспертиза, – пояснили в Следственном комитете.

В СК добавили, по предварительным данным, смерть новосибирцев не носит криминального характера.

Известно, что мужчины перестали выходить на связь. После этого их родственники забили тревогу.

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