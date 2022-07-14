Вирусолог заявил, что в Новосибирской области поторопились с отменой коронавирусных ограничений

В Новосибирской области поторопились с отменой коронавирусных ограничений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области слишком рано отменили коронавирусные ограничения. Судя по ситуации на западе, скоро нас ждет новый всплеск заболеваемости COVID-19. Об этом КП-Новосибирск рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов.

– За последний месяц в странах Западной Европы заболеваемость COVID-19 подросла в 3-5 раз. На мой взгляд, Роспотребнадзор поторопился с объявлением окончания пандемии, – заметил ученый.

Вирусолог также напомнил, что людям из групп повышенного риска тяжелого течения и смерти от коронавируса стоит продолжать соблюдать меры безопасности. К ним относятся люди старше 60-ти лет, невакцинированные, с диабетом 1 и 2 типа или серьезными хроническими заболеваниями внутренних органов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что коронавирусные ограничения официально отменили в Новосибирской области. Тем временем, Роспотребнадзор прогнозирует всплеск заболеваемости уже к осени.

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