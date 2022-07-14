В Новосибирске на улице Автогенной сузили проезжую часть

На улице Автогенной сузили проезжую часть. Фото: СГК
В Октябрьском районе на улице Автогенная сузили проезжую часть. Там обновят 210 метров трубопровода, сообщили на сайте СГК.
- Здесь прокладывают теплосети с системой оперативно-диспетчерского контроля, и они будут под постоянным нашим наблюдением, - рассказали в компании.
В СГК отметили, что сеть находится под проезжей частью. По этой причине дорогу для проезда сузили наполовину.
- К концу августа работы должны завершить, - добавили в публикации.
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