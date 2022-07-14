В Новосибирской области мужчины украли крепежи с железной дороги на 22 тысячи рублей

Дело рассматривалось в Барабинском районном суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области парни украли крепежи с железной дороги на 22 тысячи рублей. Одному из них вменили 3 эпизода, а другому четыре.

- Мужчины ломом извлекли костыли и подкладки. С помощью них рельсы крепились к шпалам. Ущерб за четыре эпизода составил больше 20 тысяч рублей, - говорится на сайте Барабинского районного суда.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору.

Мужчин приговорили к обязательным работам. Одному из них нужно отработать 250 часов, а второму - 200 часов.

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