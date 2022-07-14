В Новосибирской области мужчины украли крепежи с железной дороги на 22 тысячи рублей

Дело рассматривалось в Барабинском районном суде.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирской области парни украли крепежи с железной дороги на 22 тысячи рублей. Одному из них вменили 3 эпизода, а другому четыре.
- Мужчины ломом извлекли костыли и подкладки. С помощью них рельсы крепились к шпалам. Ущерб за четыре эпизода составил больше 20 тысяч рублей, - говорится на сайте Барабинского районного суда.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору.
Мужчин приговорили к обязательным работам. Одному из них нужно отработать 250 часов, а второму - 200 часов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер