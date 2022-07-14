У жителя Новосибирска украли два дорогих велосипеда в Ленинском районе

Неизвестные украли у жителя Новосибирска два дорогих велосипеда. Фото: предоставлено Павлом

Житель Новосибирска Павел Новгородцев сообщил о том, что неизвестные украли у него два велосипеда. Как рассказал КП-Новосибирск мужчина, инцидент произошел по адресу Забалуева, 92.

- Это произошло в ночь с 10 на 11 июля. Велосипеды стояли в подъезде. Один был горный черного цвета, второй – марки Stern, - уточнил сибиряк.

На видео, предоставленном Павлом, видно, как трое молодых людей зашли в подъезд. Дверь силой открыл один из парней. Спустя некоторое время они выкатили два велосипеда и скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей

- Заявление в полицию написал. Если вы знаете, где находятся велосипеды, пожалуйста, позвоните по номеру: 89831348112. Или обратитесь в отел полиции по адресу Забалуева, 5б, - попросил мужчина.

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