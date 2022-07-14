В Новосибирске ночью на пешеходном переходе водитель «Хонды» насмерть сбил пожилого мужчину. Фото: стоп-кадр.

В ночь на четверг, 14 июля, в Заельцовском районе Новосибирска насмерть сбили человека. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель «Хонды Партнер» 1973 года рождения ехал по улице Дуси Ковальчук в сторону Холодильной улицы и напротив дома 65/ 1 не предоставил преимущество в движении пешеходу и сбил его. Пешеход переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по зебре. В момент ДТП светофор был в режиме желтого мигания, – раскрыли подробности в ГИБДД по Новосибирску.

В результате аварии мужчина-пешеход, на вид которому примерно 65 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

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