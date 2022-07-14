Кикшеринговая компания Urent подала четыре иска в арбитражный суд к мэрии Новосибирска

Самокатчики подали заявления на мэрию в суд. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Компания Urent подала четыре иска в суд к мэрии Новосибирска. Информация об этом появилась в картотеке дел арбитражного суда Новосибирской области.

Исковые заявления поданы к административной комиссии мэрии Новосибирска о признании незаконным и отмене одного из постановлений. Согласно ему, нужно привлекать к административной ответственности за проезд и парковку на самокатах везде, где мэрия не давала разрешения.

– Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ЮрентБайк.ру» принять, возбудить производство по делу. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства, – указано в документах суда.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД уже начали штрафовать самокатчиков.

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