Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 5:28

Кикшеринговая компания Urent подала четыре иска в арбитражный суд к мэрии Новосибирска

Заявления приняли и возбудили производство по делу
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Самокатчики подали заявления на мэрию в суд.

Самокатчики подали заявления на мэрию в суд.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Компания Urent подала четыре иска в суд к мэрии Новосибирска. Информация об этом появилась в картотеке дел арбитражного суда Новосибирской области.

Исковые заявления поданы к административной комиссии мэрии Новосибирска о признании незаконным и отмене одного из постановлений. Согласно ему, нужно привлекать к административной ответственности за проезд и парковку на самокатах везде, где мэрия не давала разрешения.

– Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ЮрентБайк.ру» принять, возбудить производство по делу. Рассмотреть дело в порядке упрощенного производства, – указано в документах суда.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД уже начали штрафовать самокатчиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber