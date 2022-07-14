В Новосибирске арестовали мужчину, воткнувшего приятелю нож в живот.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске отправили в СИЗО 41-летнего мужчину, избившего и зарезавшего приятеля. Ранее на него завели уголовное дело по статье «Убийство».
– Следствие установило, что 11 июля злоумышленник и его 61-летний знакомый в доме по улице Твардовского распивали спиртное. Они поссорились. В ходе конфликта подозреваемый 2 раза ударил знакомого. А затем взял нож и воткнул его жертве в живот. От полученных травм пострадавший умер на месте, – рассказали в СК РФ по Новосибирской области. – После убийства подозреваемый вынес из квартиры бытовую технику.
Агрессора задержали полицейские и доставили к следователю. Также правоохранители изъяли бытовую технику и отдали потерпевшим.
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