В Новосибирске арестовали мужчину, воткнувшего приятелю нож в живот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске отправили в СИЗО 41-летнего мужчину, избившего и зарезавшего приятеля. Ранее на него завели уголовное дело по статье «Убийство».

– Следствие установило, что 11 июля злоумышленник и его 61-летний знакомый в доме по улице Твардовского распивали спиртное. Они поссорились. В ходе конфликта подозреваемый 2 раза ударил знакомого. А затем взял нож и воткнул его жертве в живот. От полученных травм пострадавший умер на месте, – рассказали в СК РФ по Новосибирской области. – После убийства подозреваемый вынес из квартиры бытовую технику.

Агрессора задержали полицейские и доставили к следователю. Также правоохранители изъяли бытовую технику и отдали потерпевшим.

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