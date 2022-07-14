«Держали на улице, кормили хлебом»: в Новосибирске ищут дом для девочки-стаффа, выкупленной у равнодушных хозяев

Собака очень худая. Фото: vk.com/staffbullhelp_nsk
В Новосибирске ищут дом для девочки-стаффа, о которой не заботились прежние хозяева. Как рассказали в группе «Помощь питбулям и стаффам Новосибирск», собаку прежние владельцы держали для боев.
- Собаку выкупили в области. Ее держали на улице и кормили хлебом. Девушка отдала за нее 10 тысяч рублей, - говорится в посте.
Стафф - девочка-подросток. Ей всего 9 месяцев. Пока что она находится на передержке.
- Стафф очень добрая и ласковая. Мы купили ей поводок, ошейник, - говорят волонтеры.
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