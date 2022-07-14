Правительство расширило нацпроект «Производительность труда»

Фото: предоставлено Агентством инвестиционного развития НСО.

Теперь на получение адресной поддержки могут претендовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей, независимо от вида деятельности.

– У субъекта федерации появляется возможность включить в нацпроект предприятия одной производственной цепочки: привлечь поставщиков и подрядчиков, чтобы увеличить производительность труда на всех этапах создания товара. А также предприятия, у которых есть потенциал занять определенную нишу на рынке и обеспечить товарами какую-либо группу населения или компанию в рамках импортозамещения, – рассказал на форуме «Дни производительности в Новосибирской области» директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений министерства экономического развития РФ Александр Молодцов.

Раньше получить адресную поддержку нацпроекта могла компания, которая работает в сфере транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства или занимается обрабатывающим производством. Специальный порядок снимает эти ограничения.

Регион должен будет обосновать, зачем тому или иному предприятию нужна адресная поддержка, какой эффект это даст как в экономическом, так и социальном плане. Целевым показателем может быть рост производительности труда или объем выпускаемой продукции. Если показатели не будут достигнуты, региону придется компенсировать затраты федеральному бюджету.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» предприятия могут кратно увеличить объем выпускаемой продукции. Эксперты помогают компаниям внедрять инструменты бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.