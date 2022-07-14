Жительница Новосибирска попала в больницу с сотрясением мозга после ДТП на пешеходном переходе

Жительница Новосибирска попала в больницу с сотрясением мозга после аварии. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске на пешеходном переходе возле Павловского сквера сбили женщину. Водитель красного Renault Kadjar, на чьем бампере оказалась пострадавшая, увез ее в больницу, а теперь отрицает свою вину. Об этом ее дочь рассказала в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Мама на месте не вызывала ГАИ от боли и шока. Виновный (человек в возрасте) отвёз её в больницу и исчез. На следующий день виновного вызвали в больницу, куда он явился с сыном и представителем ГАИ, свою вину полностью отрицает, – пишет дочь пострадавшей.

Авария произошла 12 июля на пешеходном переходе на перекрестке улиц Александра Невского и 25 лет Октября. Со слов водителя «Рено» без единой царапины, женщину сбила другая машина, а уже после этого пострадавшую откинуло на его бампер. В больнице у нее диагностировали сотрясение мозга.

Теперь дочь ищет свидетелей происшествия, чтобы разобраться в ситуации.

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