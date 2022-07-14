Под Новосибирском на Омском тракте фура вылетела в кювет

Под Новосибирском фура с грузом вылетела в кювет. Фото: АСТ-54.

На Омском тракте под Новосибирском водитель фуры резко затормозил и вылетел в кювет. Груз вывалился из машины. Видео с перевернувшейся фурой очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Я остановился, пошел водителя искать – он в кабине был, искал телефон. Убедился, что жив. От помощи он отказался, потом уже ДПС подъехали. Говорит, машины впереди резко оттормаживаться стали, ну и он по тормозам, итог – в кювете, – рассказал в комментариях свидетель ДТП.

Как сообщают очевидцы, дорога была перекрыта около часа. Людям пришлось объезжать Омский тракт через село Криводановка. До 23 часов фуру вытаскивали двумя тягачами.

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