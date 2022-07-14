Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 14 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 14 июля 2022 года: сложно проехать по улице Котовского. Кроме того, движение затруднено по улицам Ватутина и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Широкую, Станционную, проезд Энергетиков, площади Труда и Райсовета. Затруднено движение по Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского. Сложно проехать по улицам Блюхера и Новогодней.

На правом берегу движение затруднено по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробках стоят водители на улицах Восход, Татьяны Снежиной, Бориса Богаткова и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 14 июля, достиг, 4-х баллов.

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