В Новосибирской области подешевели телевизоры и ноутбуки

в июне 2022 года снизились цены на некоторые непродовольственные товары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области в июне 2022 года снизились цены на некоторые непродовольственные товары. На радость сибирякам, подешевела, в том числе, и техника.

— Среди непродовольственных товаров снижение цен зафиксировано на телерадиотовары и персональные компьютеры. По сравнению с маем этого года, монитор для настольного компьютера подешевел на 5, 6%, телевизор — на 4, 3%, флеш-накопитель usb — на 2, 3%, ноутбук — на 1, 4%, — сообщили в Новосибирскстате.

Коснулись ценовые изменения и бытовой техники. Так, на 10% подешевели газонокосилки, на 5, 4% — бытовые плиты, на 4, 8% — блендеры и миксеры, на 3, 6% — пылесосы и на 3, 5% — микроволновки. А вот энергосберегающие лампочки наоборот подорожали на 14, 4%.

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