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Общество13 июля 2022 20:46

В первом полугодии 2022 года 1060 жителей Новосибирской области сменили имя

За весь 2021 год в регионе имя поменяли чуть более двух тысяч человек
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года имя сменили более тысячи человек.

В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года имя сменили более тысячи человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года имя сменили более тысячи человек. Об этом сообщили в региональном Управлении по делам ЗАГС.

— В регионе за 6 месяцев 2022 года имя сменили 1060 человек. Из них в июне — 189 человек, — сообщили в ЗАГСе.

В статистике также указано, что в мае 2022 года перемену имени совершили 149 человек. А за весь 2021 год в регионе имя сменили 2037 человек.

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