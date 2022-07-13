В первом полугодии 2022 года 1060 жителей Новосибирской области сменили имя

В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года имя сменили более тысячи человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года имя сменили более тысячи человек. Об этом сообщили в региональном Управлении по делам ЗАГС.

— В регионе за 6 месяцев 2022 года имя сменили 1060 человек. Из них в июне — 189 человек, — сообщили в ЗАГСе.

В статистике также указано, что в мае 2022 года перемену имени совершили 149 человек. А за весь 2021 год в регионе имя сменили 2037 человек.

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