В первом полугодии 2022 года 1060 жителей Новосибирской области сменили имя

В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года имя сменили более тысячи человек.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года имя сменили более тысячи человек. Об этом сообщили в региональном Управлении по делам ЗАГС.
— В регионе за 6 месяцев 2022 года имя сменили 1060 человек. Из них в июне — 189 человек, — сообщили в ЗАГСе.
В статистике также указано, что в мае 2022 года перемену имени совершили 149 человек. А за весь 2021 год в регионе имя сменили 2037 человек.
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