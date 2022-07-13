В Новосибирской области минимальный продуктовый набор подорожал на 19%

Стоимость минимального продуктового набора выросла на 19% по сравнению с началом года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области стоимость минимального продуктового набора выросла на 19% по сравнению с началом года. В июне 2022 корзина с необходимыми продуктами обходилась сибирякам в 6383, 8 рубля. Это на 1, 6% больше, чем в мае.

— В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 25, 8%, на долю плодов и овощей приходится 22, 2%, молочных продуктов — 19, 3%, мяса и мясопродуктов — 15, 9%, жиров — 5, 3%, рыбы — 3, 8%, чая, соли и специй — 3, 3%, сахара и кондитерских изделий — 2, 6%, яиц — 1, 8%, — сообщили в Новосибирскстате.

Среди регионов СФО дороже всего продуктовый набор обходится жителям Красноярского края — 6941, 95 рубля, а дешевле всего — жителям Омской области — 5618, 32 рубля.

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