В Новосибирске двое мужчин подрались в автобусе из-за электронной сигареты

В Новосибирске пассажиры автобуса № 39 подрались из-за электронной сигареты. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске пассажиры автобуса № 39 стали свидетелями эпичной драки. Конфликт возник между двумя мужчинами из-за электронной сигареты.
— Парню в красной куртке кондуктор сделала замечание, чтобы он прекратил курить электронную сигарету в салоне, — рассказали очевидцы паблику Вконтакте «АСТ-54». — Второй участник конфликта перешёл к радикальным действиям и выкинул электронку в окно. После этого началась потасовка.
На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что между мужчинами завязалась драка, после которой один из них вышел из салона автобуса. А «виновник» произошедшего продолжил поездку.
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