Под Новосибирском лоб в лоб столкнулись фура и легковушка

Судя по видео, легковушка всмятку, и ее обломки раскиданы по всей трассе. Фото: кадр из видео

Под Новосибирском на Ленинск-Кузнецкой трассе лоб в лоб столкнулись легковушка и фура. Произошло ДТП в среду, 13 июля. Видео с места аварии в сеть выложили очевидцы.

— Вроде бы в аварии пострадала девушка, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

На кадрах видео можно разглядеть, что легковушка вылетала далеко за пределы трассы. В кювете оказалась и фура, которая опрокинулась на бок. На место аварии выехали пожарные и ДПС.

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