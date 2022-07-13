В СНТ «Энергия-5» под Новосибирском загорелась дача

В СНТ «Энергия-5» в Новосибирской области случился пожар. Фото: "АСТ-54"
Вечером в среду, 13 июля, в СНТ «Энергия-5» в Новосибирской области случился пожар. О этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
— В СНТ «Энергия-5» горит дача, — пишут очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».
На снимке, сделанном очевидцами на месте произошедшего, видно, что дом горит открытым огнем, а над СНТ поднялся огромный столб черного дыма. Прибыли ли на место пожарные, пока неизвестно.
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