В Новосибирске загорелся мусорный бункер

По словам местных, было как минимум три поджога мусорных бункеров. Фото: «Моя Первомайка»

В Первомайском районе Новосибирска загорелся мусорный бункер. Произошел инцидент поздно вечером в среду, 13 июля.

— Причина возгорания неизвестна, но какой бы она ни была, бункер уже не восстановить. Дорогостоящая емкость в утиль, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Моя Первомайка».

Мусорный бункер загорелся по адресу улица Одоевского, 8/1. По словам местных, это не первый такой случай. Было как минимум три возгорания бункеров и каждый обошелся примерно в 100 тысяч рублей.

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