В Новосибирске завершены поиски 11-летнего мальчика, который пропал отправившись выбрасывать мусор. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски 11-летнего мальчика, который пропал отправившись выбрасывать мусор. Об этом рассказали волонтеры.

— У нас работали автономные экипажи работали, патрулировали, информировали. По их информации мальчика и удалось найти, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

В областном МВД отметили, что сейчас с ребенком работают инспектор ПДН, в ближайшее время он будет передан законным представителям.

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