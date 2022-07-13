В Новосибирске завершены поиски 11-летнего мальчика, который пропал отправившись выбрасывать мусор. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске завершены поиски 11-летнего мальчика, который пропал отправившись выбрасывать мусор. Об этом рассказали волонтеры.
— У нас работали автономные экипажи работали, патрулировали, информировали. По их информации мальчика и удалось найти, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
В областном МВД отметили, что сейчас с ребенком работают инспектор ПДН, в ближайшее время он будет передан законным представителям.
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