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Общество13 июля 2022 15:51

Четыре подрядчика начали ремонтировать Ордынское шоссе в Новосибирской области

В планах отремонтировать 33 километра трассы
Надежда КАСЬЯНОВА
Планируют отремонтировать 33 километра Ордынского шоссе.

Планируют отремонтировать 33 километра Ордынского шоссе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре подрядчика преступили к ремонту Ордынского шоссе, соединяющего столицу Сибири с Казахстаном. Речь идет о 33-километровом участке трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Закончить ремонт должны до конца 2022 года.

— Дорожники срежут старое покрытие, уложат выравнивающий слой, полностью обновят асфальтобетон, укрепят обочины, установят барьерные ограждения, новые дорожные знаки, нанесут разметку, — рассказали в региональном ТУАД.

Протяженность трассы более 424 километров, из них только 264 в нормативном состоянии. На оставшихся 40% дороги трещины и выбоины, ямы и проломы.

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