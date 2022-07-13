Самолет Новосибирск - Санкт-Петербург не смог сесть из-за воздушных шаров

Самолету Новосибирск-Санкт-Петербург пришлось уйти на второй круг в аэропорту «Пулково».
Фото: Виктория МИНАЕВА
Самолету Новосибирск-Санкт-Петербург пришлось уйти на второй круг в аэропорту «Пулково». Борт не смог приземлится из-за летающих в небе воздушных шаров.
— Экипаж воздушного судна доложил о парашютисте, пересекающем воздушное пространство над полосой. Однако при визуальном осмотре через бинокль выяснилось, что это были воздушные шары, — сообщает телеграмм-канал Aviaincident.
Инцидент произошел во вторник, 12 июля.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 7 июля в Новосибирске из-за сильного тумана задержали вылет семи рейсов.
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Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта (подробнее).
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