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Общество13 июля 2022 15:06

Самолет Новосибирск - Санкт-Петербург не смог сесть из-за воздушных шаров

Борту пришлось уйти на второй круг
Галина СИМОНОВА
Самолету Новосибирск-Санкт-Петербург пришлось уйти на второй круг в аэропорту «Пулково».

Самолету Новосибирск-Санкт-Петербург пришлось уйти на второй круг в аэропорту «Пулково».

Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолету Новосибирск-Санкт-Петербург пришлось уйти на второй круг в аэропорту «Пулково». Борт не смог приземлится из-за летающих в небе воздушных шаров.

— Экипаж воздушного судна доложил о парашютисте, пересекающем воздушное пространство над полосой. Однако при визуальном осмотре через бинокль выяснилось, что это были воздушные шары, — сообщает телеграмм-канал Aviaincident.

Инцидент произошел во вторник, 12 июля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 7 июля в Новосибирске из-за сильного тумана задержали вылет семи рейсов.

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Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта (подробнее).

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